Спикер украинской делегации в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, известный военный эксперт Алексей Арестович высказался на тему подписания исторической Шушинской декларации президентами Азербайджана и Турции.

В Азербайджане произошло грандиозное по масштабам, а, главное, по своим будущим последствиям событие, пишет он в своем «Фейсбуке». По его мнению, долгая и основательная программа взаимного сближения двух стран дала системный скачок.

«Теперь политические и боевые возможности азербайджано-турецкого альянса (АТА) качественно возросли, и на Кавказе возникла новая реальность, в одном из самых значительных своих аспектов определяемая тем, что «…в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ любой из сторон, предусматривается проведение совместных консультаций, реализации инициативы, соответствующей целям и принципам Устава ООН, оказание друг другу необходимой помощи в соответствии с Уставом ООН, организация скоординированной деятельности силовых и управленческих структур Вооруженных сил».

Вопрос продления пятилетнего пребывания российского контингента можно считать если не снятым с повестки, то подвешенным.

Оцените красоту игры, как говорится. Но и это ещё не все.

Многие наблюдатели указывали, на то, что Эрдоган идёт весьма опасным путём, слишком отчаянно оставив турецкие интересы в рамках НАТО. Что, мол, охлаждение отношений в таком случае неизбежно, а это — роковым образом скажется на турецких возможностях и делах.

Однако, по оценке азербайджанских специалистов, одним из промежуточных итогов позавчерашнего саммита НАТО для Турции стало согласие США на повышение роли Турции в северо-атлантическом союзе вплоть до того, чтобы потеснить статус Франции.

В ближайшей перспективе традиционные зоны интересов Франции в Северной Африке, Центральном Средиземноморье, Ближнем Востоке и на Южном Кавказе возможно будут взяты в рамках НАТО под опеку Турции.

Более того, Турция распространяет свое военно-политическое влияние в Афганистане и Кыргызстане — в зоне «пояса безопасности» Китая.

Серьезное лоббирование повышения роли Турции в НАТО лоббирует Великобритания.

Саммит НАТО подтвердил новую геополитическую конфигурацию, сложившуюся после Брексита.

Временный тандем Лондон-Анкара будет стремиться менять геополитическую карту Магриба, Средиземноморья, Ближнего Востока, Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа. Вот что означает: твёрдая позиция + системные усилия.

В мире началась новая Большая игра, в которой одним из основных игроков является восходящая звезда — Турция, а теперь вместе с ней и Азербайджан (в рамках своих интересов и возможностей).

Как Турция добилась этого?..

Турецкому руководству и народу хватило разума, чтобы развивать свою страну в соответствие со своими реальными ценностями и интересами, а не страницами неолиберальных учебников политэкономии», – подчеркнул Арестович (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Minval.az).

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