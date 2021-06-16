Известный «пляж дачников» в поселке Бильгя по неизвестным причинам закрыт, на входе установлена решетка, не позволяющая людям пройти на территорию пляжа. Отметим, что данный пляж был излюбленным местом тусовок молодежи, устраивающей на морском берегу гуляния и пикники до рассвета.

Хотя о причинах закрытия догадаться все же можно: в первую очередь, это связано с тем, что пляж не входит в список официально разрешенных мест отдыха. Но это одна из версий.

Существует еще догадка: пляж в результате этих тусовок был загрязнен настолько, что с санитарно-гигиенической точки зрения был уже непригоден к использованию. Отметим, что вышеуказанный пляж – «дикий», на береговой зоне отсутствуют туалеты, душевые, отсутствуют вышки спасателей, пляж никем не убирается.

Кроме того, дачники, проживающие недалеко от вышеуказанного пляжа, жаловались на то, что молодежные тусовки зачастую зашкаливали за пределы этики и эстетики: на пляже курили кальян, напивались до бесчувствия, выкрикивали непристойные фразы, не обращая внимания на присутствие на том же пляже детей и женщин.

Закрытие вызвало двоякие чувства у пользователей соцсетей: одни считают, что это правильно, так как морской берег не должен превращаться в «гнездо разврата», другие же считают, что этот пляж был расположен максимально близко к домам дачников, и теперь они лишены возможности купаться и загорать рядом с домом, да и вообще решение о закрытии – незаконно, а территория будет продана какому-нибудь олигарху.

Сотрудник Minval.az связался с представителем исполнительной власти сабунчинского района в пос. Бильгя Мурадом Джаннетовым, который заявил, что пляж закрыт на основании жалоб дачников.

По его словам, решение о закрытии пляжа было принято ИВ Баку в связи с транспортным коллапсом, создающим большие проблемы с передвижением автомобилей. Кроме того, согласно словам М. Джаннетова, на территории вышеуказанного пляжа были зафиксированы факты гибели людей. Решение о закрытии пляжа было согласовано с МЧС, так как несмотря на предупредительные баннеры, установленные на береговой линии об опасности купания в данной зоне, пляжники попросту игнорировали, что приводило не только к различным травмам, но и к сожалению, к случаям летального исхода.

О дальнейшей судьбе пляжа ничего неизвестно. М.Джаннетов сказал «Минвалу», что информация на это счет не имеется.

Яна Мадатова

Minval.az