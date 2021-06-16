«Кто-то подзабыл о Турции как о ключевом, теперь, факторе в зоне Карабаха и на Южном Кавказе в целом. Кому-то показалось, что член НАТО Турция ушла в тень, убоявшись российских миротворцев, любезно освободив после войны место».

Об этом в своем «Фейсбуке» написал эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук.

Однако, по его словам, «оформив союз с Азербайджаном в Шуше — в Шуше как символе, а не где-то там ещё, — она напомнила о себе сегодня так, что всем должно быть ясно: именно здесь сегодня творится реальная политика, напрямую связанная с интересами Российской Федерации».

«И эта реальность весит намного больше, чем призрачные надежды на результаты встречи в Женеве. В Женеве — лучше не станет», – заметил он.

Minval.az