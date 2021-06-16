Умер бывший депутат Милли Меджлиса Ибрагим Ибрагимли. Об этом АПА сообщил его зять Тогрул Исмаил.
По словам T.Исмаила, три недели назад у И. Ибрагимли был обнаружен рак.
Умер бывший депутат Милли Меджлиса Ибрагим Ибрагимли. Об этом АПА сообщил его зять Тогрул Исмаил.
По словам T.Исмаила, три недели назад у И. Ибрагимли был обнаружен рак.
Дата: 2021/06/16 9:27
Раздел: Азербайджан
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