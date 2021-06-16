Как уже сообщалось, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в Физулинском районе по пути в Шушу. Minval.az со ссылкой на госагентство «АзерТадж» публикует беседу лидеров Азербайджана и Турции по пути в культурную столицу Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев: Мой дорогой брат, добро пожаловать на Карабахскую землю.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Рад видеть Вас. Однако карабахские земли опустошены.

Ильхам Алиев: Сейчас увидите еще больше. Видите?

Реджеп Тайип Эрдоган: Видим.

Ильхам Алиев: Добро пожаловать, Эмине ханым.

Эмине Эрдоган: Здравствуйте.

Ильхам Алиев: Это – Физулинский регион, то есть, Низменный Карабах. Когда едешь из Баку, первый Карабахский регион – Физули.

Реджеп Тайип Эрдоган: Здесь есть проекты дорожного строительства.

Ильхам Алиев: Да, мы приступили. А это уже карабахские горы и леса…

***

Затем главы государств поехали в Шушу.

Ильхам Алиев: Сейчас мы находимся в городе Физули. Город полностью разрушен.

Эмине Эрдоган: Мы видели по дороге. В плачевном состоянии.

Ильхам Алиев: В течение тридцати лет они разрушили все здания и увезли камни.

Реджеп Тайип Эрдоган: Значит, они преследовали одну цель – разрушать, грабить и увозить.

Ильхам Алиев: К тому же эти места полны мин.

Эмине Эрдоган: Места, где установлены те опоры, заминированы?

Ильхам Алиев: Да, здесь нельзя отъезжать от дороги ни вправо, ни влево. Мы отдали пятнадцать пленных и забрали карту всех заминированных территорий.

Реджеп Тайип Эрдоган: Когда это произошло?

Ильхам Алиев: 12-го числа.

Реджеп Тайип Эрдоган: Значит, на днях.

Ильхам Алиев: Да. Однако никакого подписания не было.

Реджеп Тайип Эрдоган: На картах, которые они передали, заминированные места указаны правильно?

Ильхам Алиев: Да, правильно, так как американцы выступили в качестве поручителей. Они передали нам карты 97 тысяч мин по Агдамскому району.

Реджеп Тайип Эрдоган: 97 тысяч?

Ильхам Алиев: Да, 97 тысяч. Только в одном районе. После окончания войны 144 человека у нас погибли и пострадали в результате разрыва мин. Они не предоставляли карты. Посмотрите, все здания разрушены. В течение тридцати лет разрушили все здания.

Реджеп Тайип Эрдоган: Остались только стены.

Ильхам Алиев: Здесь был город Физули. Но его нет.

Билал Эрдоган: Они не жили здесь?

Ильхам Алиев: Нет, здесь они не жили.

Эмине Эрдоган: Да? Я думала, что они поселились здесь.

Реджеп Тайип Эрдоган: Здесь жили азербайджанцы.

Эмине Эрдоган: В течение тридцати лет такой пустой город?

Ильхам Алиев: Да, он был нежилым, так как армяне не жили здесь и до оккупации. Здесь на 100 процентов жили азербайджанцы. Поэтому после оккупации армяне разрушили здания, чтобы мы сюда не возвращались.

Эмине Эрдоган: А были ли посевы, эти места возделывались?

Ильхам Алиев: Да, возделывались.

Эмине Эрдоган: Наверное, сожгли и посевы.

Ильхам Алиев: Да, сожгли, 100 тысяч гектаров. Это были дома наших граждан. Все больницы и школы разрушены.

Реджеп Тайип Эрдоган: Я не знал, что на картах, полученных Азербайджаном, так много мин.

Ильхам Алиев: Только в одном районе.

Реджеп Тайип Эрдоган: Какая была цифра?

Ильхам Алиев: 97 тысяч.

Реджеп Тайип Эрдоган: 97 тысяч мин.

Ильхам Алиев: Из них 54 тысячи противотанковые, остальные – противопехотные мины.

А это построенная нами новая станция.

Реджеп Тайип Эрдоган: Когда вы построили ее?

Ильхам Алиев: Я вчера открыл ее. Я вчера прибыл из Баку, чтобы встретить Вас здесь.

Эмине Эрдоган: Удачи.

Ильхам Алиев: Спасибо. А это новая дорога. Дорог здесь не было. Дороги, по которой мы поедем в Шушу, не было. Мы назвали ее “Дорога Победы”, так как наши военнослужащие вошли в Шушу отсюда. Через некоторое время мы будем в Гадрутском регионе. Посмотрите, там воинская часть, видите, осталось только это здание. Я поднял флаг здесь.

Реджеп Тайип Эрдоган: Только это здание уцелело?

Ильхам Алиев: Да, воинская часть. Кроме нее вы не увидите в этом городе ни одного здания, их нет.

Эмине Эрдоган: Они и его разрушили бы, видимо, не успели.

Ильхам Алиев: Там оставались их солдаты. Все остальные места, в том числе Агдам, полностью разрушены.

Билал Эрдоган: А где они сами оставались?

Ильхам Алиев: Они не оставались там. У них были военные позиции, несколько оборонительных линий. В Агдаме, Физули, Джебраиле никто не жил.

Эмине Эрдоган: А что они собирались делать здесь?

Ильхам Алиев: То есть, они привели все это в плачевное состояние, чтобы не досталось нам.

Реджеп Тайип Эрдоган: То есть, их цель заключалась в том, чтобы наши азербайджанские братья оставались в положении беженцев, чтобы эти места опустели.

Ильхам Алиев: То есть, вражда.

Эмине Эрдоган: Думаю, они не были уверены в том, что эти места останутся у них. В противном случае, предприняли бы что-то.

Ильхам Алиев: Это тоже имеет место. К тому же, у них нет населения.

Реджеп Тайип Эрдоган: А кто бы приехал и оставался?

Ильхам Алиев: К примеру, вы увидите Шушу. Они жили в Шуше. Нам было известно, что в период оккупации в Шуше проживали 1600 человек.

Реджеп Тайип Эрдоган: 1600 человек?

Ильхам Алиев: Да, всего. Но до оккупации в Шуше проживали примерно 15 тысяч человек, причем все азербайджанцы. 1600 человек разместили там силой, насильно. Остальные здания разрушили. Джабраил, Зангилан, Губадлы, всюду такая картина. Территория освобожденных земель превышает 10 тысяч квадратных километров. То есть территорию, равную Ливану, полностью разрушили, сровняли с землей.

Реджеп Тайип Эрдоган: Восстановительные работы здесь сегодня в качестве подрядчиков проводят наши азербайджанские братья?

Ильхам Алиев: Нет, наряду с ними здесь работают “Колин”, “Дженгиз”.

Реджеп Тайип Эрдоган: Они работают и здесь?

Ильхам Алиев: Да, они есть всюду.

Реджеп Тайип Эрдоган: Дженгиз чуть ранее позвонил мне, сказал, что находится на стройке.

Ильхам Алиев: Вчера недалеко от Шуши я заложил фундамент тоннеля. Там было написано “Дженгиз”. “Дженгиз”, “Колин”, “Кальйонджу” и две наши компании. Вы увидите.

Реджеп Тайип Эрдоган: Сколько единиц нашей техники по разминированию прибыло в настоящее время, семь?

Ильхам Алиев: “Мемат”, их поступило десять. Получим еще.

Реджеп Тайип Эрдоган: Мне сообщили, что будут доставлены 20.

Ильхам Алиев: По меньшей мере, получим 20.

Реджеп Тайип Эрдоган: Я тоже сказал, что по возможности их количество необходимо увеличить, так как эту работу нельзя завершить таким детектором.

Ильхам Алиев: Это очень хорошая техника.

Реджеп Тайип Эрдоган: Отличная. Мне тоже продемонстрировали. Причем она управляется на расстоянии.

Ильхам Алиев: Если мы получим карты всех заминированных территорий, то это даст нам большое преимущество, так как без этого работа продлится, возможно, на десять лет. Потому что все заминировали.

Эмине Эрдоган: Есть другие пленные?

Ильхам Алиев: Есть, есть.

Эмине Эрдоган: По частям.

Ильхам Алиев: 4 июня “КамАЗ” с представителями прессы подорвался на мине в Кяльбаджаре, три человека погибли. Два представителя прессы и представитель исполнительной власти.

А это новая дорога. Ее не было.

Реджеп Тайип Эрдоган: Строящаяся в настоящее время?

Ильхам Алиев: Да. В советские времена для того, чтобы попасть в Шушу, непременно надо было ехать через Ханкенди, то есть, оттуда, где живут армяне. Дороги Физули-Шуша не было. Мы прокладываем ее сейчас. Шуша находится на скале. По пути примерно через 50 минут вы увидите большую скалу, на которой находится Шуша.

Реджеп Тайип Эрдоган: Город на скале.

Ильхам Алиев: То есть, при въезде в Шушу ее не видишь. Если погода прояснится, мы, возможно, остановимся там на минуту, и я покажу вам, где находится Шуша. То есть сдача ее в 1992 году была предательством, а освобождение – большой героизм.

Реджеп Тайип Эрдоган: Там древняя культура.

Ильхам Алиев: Многие наши известные деятели искусств, композиторы, поэты родились в Шуше.

Реджеп Тайип Эрдоган: Видите эти дома? Посмотрите на них.

Ильхам Алиев: Посмотрите, разрушили. Погибшие в результате разрыва мин – это те, кто хотел незаметно вернуться в свои дома. Из-за мин въезд сюда запрещен. Приезжают и погибают.

Реджеп Тайип Эрдоган: Здесь будет трехполосная дорога в каждом направлении или..?

Ильхам Алиев: В некоторых местах шестиполосная, а в некоторых – четырех. Там, где виднеется гора, — двухполосная.

Реджеп Тайип Эрдоган: Дорога там сужается?

Ильхам Алиев: Да, сужается. Кроме того, мы прокладываем в Шушу две дороги. Одна – эта «Дорога Победы», по которой мы поедем. Дорога, по которой шли наши солдаты. И магистральная дорога из аэропорта. Строится также аэропорт, в сентябре будет готов.

Реджеп Тайип Эрдоган: Он строится в Шуше или..?

Ильхам Алиев: В Физули.

Билал Эрдоган: Кажется, у них есть аэропорт в Ханкенди?

Ильхам Алиев: Есть, но мы не разрешаем. В советское время здесь не было.

Остановимся здесь, может, сфотографируемся на фоне этих разрушений. Посмотрите, в каком состоянии находится город Физули.

Реджеп Тайип Эрдоган: Вай, вай, вай!

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