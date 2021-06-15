Президентам Ильхаму Алиеву и Эрдогану на Джыдыр дюзю была представлена танцевальная программа. В ходе действа глава Азербайджана присоединился к танцующим.
Президентам Ильхаму Алиеву и Эрдогану на Джыдыр дюзю была представлена танцевальная программа. В ходе действа глава Азербайджана присоединился к танцующим.
Дата: 2021/06/16 0:45
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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