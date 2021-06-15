Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов) стал временным управляющим Бакинской епархией вместо умершего архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра (Ищеина), сообщили в Московском патриархате Русской православной церкви.

«Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Липецкий и Задонский Арсений (Епифанов), митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), временно управляющий Бакинской епархией архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт», — приводит ТАСС заявление РПЦ.

Архиепископ Феофилакт родился в Грозном в семье военнослужащих, после окончания школы был послушником храма Михаила Архангела, в 1994 году пострижен в монашество. Управлял приходами в Туркмении, Смоленской области. В марте 2011 года назначен епископом Пятигорской епархии, в феврале 2014 — возведен в сан архиепископа.

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