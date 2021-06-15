Шуша, историческая столица Карабахского ханства, указом президента Ильхама Алиева еще в мае нынешнего года была объявлена культурной столицей Азербайджана. Но сегодня Шуша — не просто культурная столица, а еще и центр «большой дипломатии». Здесь в самом прямом смысле слова творится История с большой буквы. То, что происходит в Шуше, позволяет по-новому оценить блистательную победу Азербайджана в 44-дневной войне и масштаб ее геополитических последствий. Президент Ильхам Алиев встречал главу Турецкой Республики не в Баку, а в освобожденном от армянской оккупации Физули. Оттуда, по Дороге Победы, президенты проследовали в Шушу — торжественная церемония встречи состоялась уже там, на той самой площади, с которой по видеосвязи азербайджанские солдаты докладывали своему Верховному Главнокомандующему, что Шуша освобождена от армянской оккупации. Шушинскую декларацию, которая выводит на новый уровень уровень союзнические отношения Азербайджана и Турции, президенты Алиев и Эрдоган подписывали во всех смыслах на фоне истории города Шуша, следов варварства армянских оккупантов, которому теперь положен конец, и с явным «месседжем»: победа Азербайджана и союз с братской Турцией теперь меняют всю геополитическую и геостратегическую картину Южного Кавказа. Победа Азербайджана в Карабахе и союз с братской Турцией действительно открывают дорогу к мирному будущему — теперь политика здесь строится на основе уважения границ и территориальной целостности. А еще — возвращается в свое если угодно, естественное русло, основанное на многовековых братских связях Азербайджана и Турции. И самое главное, более не получится смотреть на Азербайджан как на объект потенциальной агрессии и территориальных захватов.

И вот это уже заставляет по-другому взглянуть на истерию, поднятую по поводу визита Эрдогана в Армении. Здесь МИД, где в отставку подало все руководство плюс пресс-секретарь Анна Нагдалян, может, конечно, верещать о «провокации, направленной против мира и безопасности в регионе», а местные информагентства — цитировать некий не очень связный текст, помпезно названный «заявлением МИД Нагорного Карабаха», но в глубине души тут не могут не понимать: все это не более чем пустое сотрясение воздуха. Те, кто еще вчера рисовал на картах стрелы, ведущие к Гяндже, и ставил «крестики», обозначающие ракетные удары у Мингячевира и Баку, не просто вынуждены примириться с тем, что они проиграли 44-дневную войну — они только теперь осознают, НАСКОЛЬКО они ее проиграли. Ереванские эксперты в СМИ, пытаясь побольнее уязвить Эрдогана фразами типа «Какой смелый, оказывается, султан! Ни мин коварных не боится, ни ракет, случайно летящих не в ту сторону, не страшится» — банально проговариваются: время «случайных» военных провокаций закончилось.

А один из телеграмм-каналов прямо советует обратить внимание на реальный расклад сил: «Азербайджанские СМИ сообщают, что Эрдоган проследовал в Шуши по новой дороге, которую Баку возвёл в крайне сложной местности буквально за полгода. Кроме того, за эти же полгода, ВС Азербайджана великолепно укрепили линию соприкосновения, возведя сложные инженерные сооружения. Подвели и расширили дороги, даже соорудили так необходимые в условиях войны рокады.

За это же самое время, правительство Пашиянна не ударило палец о палец, бросив солдат в открытом поле, в наспех отрытых кроличьих ямах без блиндажей. Военные склады забитые тепловизорами, бронежилетами, средствами связи, остаются закрытыми для ВС РА. И снабжение бойцов на постах, идет посредством редких волонтеров».

Так что истерить недруги Азербайджана и Турции, конечно, могут, выпускать таким образом пар, возможно, тоже, но не более того. Время «силового шантажа», «голосования пулями», «новой войны за новые территории» и прочих агрессивных планов и прикрывающих их эвфемизмов закончилось. И теперь у стен города Шуша создается новая история и новая региональная политика.

Нурани, обозреватель

Minval.az