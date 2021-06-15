Сборная Турции благодарна Азербайджану за теплый прием и чувствует себя в Баку как дома. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер турецкой сборной Шенол Гюнеш.

В среду, 16 июня, в группе «А» состоятся матчи второго тура группового этапа ЕВРО-2020 по футболу. На Бакинском олимпийском стадионе сборная Турции сыграет с командой Уэльса, а в Риме команда Италии встретится со сборной Швейцарии. В первом туре турки проиграли итальянцам (0:3), а швейцарцы с валлийцами сыграли вничью (1:1).

С самого начала общения с представителями СМИ главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш поблагодарил Азербайджан аа теплый прием.

«В первую очередь, благодарю наших азербайджанских братьев, мы здесь чувствуем себя как дома. Очень красивый и комфортный стадион, который, надеемся, для нас окажется удачным. Мы уже не думаем о матче со сборной Италии, наши мысли только о будущем. Матч против Уэльса будет для нас очень важным. Фактически для нас это будет финальный матч», — сказал Гюнеш (цитата по «Спутнику»).

Специалист считает, что у его команды сохраняются хорошие шансы на выход из группы.

«На чемпионатах Европы не раз были случаи, когда сборные начинали выступление с поражения, но затем играли значительно лучше и добивались успеха. Сборная Уэльса — хорошая команда, демонстрирующая футбол высокого уровня и добившаяся отличного результата на ЕВРО-2016. В завтрашнем матче может произойти все что угодно», — считает Гюнеш.

После поражения от итальянцев на сборную Турции обрушились с критикой, но наставник относится к этому нормально.

«Мы понимаем, что при проигрыше команда подвергается критике, а в случае победы ее все хвалят. Так что я нормально отношусь к критике в свой адрес. Не исключаю, что в составе будут произведены замены. Мы уступаем в рейтинге каждому из наших соперников в группе. Ближе всех к нам находится сборная Уэльса. Тем не менее, постараемся добиться хорошего результата», — добавил Гюнеш.

В свою очередь, капитан турецкой сборной Бурак Йылмаз отметил, что после поражения от сборной Италии в команде царили упаднические настроения.

«Первый матч сложился не так, как мы этого хотели. Атмосфера в команде была не самая лучшая, игроки упали духом. Но наши тренеры сделали все возможное, чтобы выправить ситуацию. Мы осознали наши ошибки, допущенные в первом матче и сыграем значительно лучше в последующих встречах. Если одержим победу над Уэльсом, то ситуация в команде и в группе для нас улучшится», — сказал Йылмаз.

Капитан турецкой сборной отметил, что в двух последующих матчах его команда поставила цель набрать шесть очков. Он также поблагодарил азербайджанских болельщиков за поддержку.

«Хочу поблагодарить всех наших азербайджанских братьев. Нас здесь очень тепло встретили. В Риме мы играли выездной матч, в Баку же мы будем играть как дома. В Азербайджане нас всегда поддерживали и, уверен, продолжат поддерживать», — добавил Йылмаз.

Minval.az