В Азербайджане выявлено еще 68 случаев заражения коронавирусом, 177 человек вылечились, 3 пациента скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 68 случаев заражения коронавирусом, 177 человек вылечились, 3 пациента скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/06/15 16:41
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
63
В Шуше прошла церемония официальной встречи президента Турции
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил Гусар. Об этом говорится на странице посольства Израиля в Twitter.
Министерство обороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения.
Создатель турецкого беспилотника Bayraktar TB2 Сельчук Байрактар поделился публикацией на своей странице в Twitter по случаю Дня
15 июня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Шушу.
Помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов внес ясность в вопрос открытия сухопутных границ.
«Обсуждается вопрос проведения свадеб на открытом воздухе».
«После саммита НАТО мы едем в Шушу — историческую и культурную столицу Азербайджана».
По итогам встречи Алиева и Эрдогана в Шуше будут подписаны соглашения по проектам реконструкции и строительства Карабаха,