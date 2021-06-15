15 июня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Шушу.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в Физулинском районе.

Minval.az