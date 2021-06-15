«Обсуждается вопрос проведения свадеб на открытом воздухе».

Об этом АПА сказал помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, передает АПА.

Ш.Мовсумов отметил, что в настоящее время ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная: «Ситуация в стране улучшается. Тем не менее, в отличие от нашей страны, ситуация с COVID-19 в мире не обнадеживает. В некоторых странах началась вторая, третья волна пандемии. Поэтому обсуждения проводятся с учетом общей ситуации».

Помощник президента отметил, что есть вероятность проведения свадебных церемоний на открытом воздухе с участием определенного количества людей: «Обсуждения в связи с этим продолжаются».

Minval.az