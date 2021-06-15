Бакинское транспортное агентство на летний сезон изменило маршрут движения семи пригородных автобусных линий, продлив их до пляжей.

Так, с 16 июня меняется путь следования на линиях номер 101, 107, 146, 179, 180, 182 и 189. С указанной даты на автобусах 101 можно будет доехать до пляжа поселка Тюркан, 107-й автобус довезет пассажиров на бузовнинский пляж, на автобусах линии номер 146 теперь можно доехать до пляжа в Шувеляне, на автобусах номер 179 — до пляжа в Пиршаги, а 180-й, 182-й и 189-й автобусы поедут к пляжам в Зиря, Мардакяне и Лахичских дач в поселке Нардаран.

Minval.az