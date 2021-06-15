16 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный северный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 20-23 градуса тепла, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23 градуса тепла, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 60-70 процентов, днем 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) 21-22 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) 22-23 градуса тепла.

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