Стала известна дата суда по уголовному делу находящегося под арестом бывшего депутата Рафаэля Джабраилова.

Подготовительное заседание суда, который будет проведен в Бакинском суде по тяжким преступлениям, назначено на 17 июня, сообщает АПА.

Уголовное дело находится в исполнении судьи Ахмеда Гулиева.

Отметим, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было проведено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в связи с незаконными действиями бывшего депутата III, IV и V созывов Милли Меджлиса Джабраилова Рафаэля Камиль оглу.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Рафаэль Джабраилов, будучи депутатом Милли Меджлиса, присвоил путем мошенничества денежные средства 11 человек на общую сумму 2 млн. 571 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Рафаэлю Джабраилову было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба). Решением суда в отношении экс-депутата была избрана мера пресечения в виде ареста. Дело было направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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