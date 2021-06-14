«В приоритете памятники Карабаха, потому что сейчас все внимание мира приковано к Карабаху. Но это не значит, что другие памятники страны останутся без внимания».

Об этом заявил министр культуры Анар Керимов, говоря о процессе восстановления памятников Карабаха.

По его словам, есть планы и в связи с памятниками в других регионах: «Основным критерием в вопросе восстановления памятника является его значимость, сегодняшнее состояние и то, находится ли памятник на туристическом маршруте» (цитата по АПА).

Minval.az