Российская вакцина «Спутник V» обеспечивает полную защиту от коронавируса и одинаково эффективна против всех известных штаммов COVID-19, включая новые. Об этом заявила руководитель отдела координации проектов Центра общественной медицины и реформ при министерстве здравоохранения АР Сабина Бабазаде.

По ее словам, которые приводит «Спутник», в вакцине «Спутник V», разработанной российскими специалистами, использована уникальная технология, которая объединяет два разных вектора для обеспечения более сильного и длительного иммунного ответа, чем вакцины на основе аденовируса человека, в которых один и тот же вектор применяется для двух инъекций.

Схема использования двух разных аденовирусных векторов для первой и второй иммунизации позволяет увеличить эффективность второй инъекции, создавая долговременный иммунитет, сказала медик.

Из современных доступных вакцин против коронавируса только «Спутник V» в настоящее время имеет две разные векторные технологии. В результате клинических испытаний данный препарат показал высокую эффективность — 91,6%, иммуногенность и безопасность.

Minval.az