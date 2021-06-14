В Азербайджане за последние сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 119 заболевших, умерли два человека, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 335 тысяч 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 328 тысяч 699 человек прошли лечение и выздоровели, 4955 человек скончались, лечение 1542 больных продолжается.

За прошедший период проведено 3 миллиона 627 тысяч 573 тестов, а количество сегодняшних тестов составляет 5074.

14 июня в Азербайджане сделаны еще 322 прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).