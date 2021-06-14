На азербайджано-российской границе устранена очередь грузовиков.

Как сообщили в Самурском таможенном посту, ситуация с очередью уже стабилизировалась, плотный поток машин устранен, передает АПА.

Отметим, что некоторое время назад на азербайджано-российской границе возникла длинная очередь грузовиков. В связи с транзитом и началом сезона увеличилось число грузовых автомобилей, перевозящих грузы из Азербайджана в Россию, поэтому в очереди для въезда в соседнюю страну ждали более 1500 грузовиков. По договоренности, достигнутой с российской стороной, было увеличено число грузовиков, которым разрешили въезд в соседнюю страну.

Minval.az