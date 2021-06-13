«Мне очень жаль, что такие райские земли превращены в руины».

Об этом в ходе поездки в Агдам сказал посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусеви.

Посол отметил, что в Агдаме всё разрушено: «Агдам сравнивают с Хиросимой, и это действительно так. Желаю, чтобы под руководством президента Ильхама Алиева Агдам отстроили заново, чтобы здесь построили прекрасные дома. Иран тоже выразил заинтересованность в участии в восстановлении этих земель».

С.Мусеви отметил, что, как заявил и президент Ильхам Алиев, ирано-азербайджанская граница является границей дружбы: «Иншаллах, объединив свои усилия, Азербайджан и Иран благоустроят эти земли» (цитата по АПА).

Minval.az