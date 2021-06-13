В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 182 пациента клиник выписаны после завершения лечения.
Скончавшихся за последние сутки нет.
С конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 335171 случай заражения коронавирусом, из этого числа 328580 человек благополучно прошли лечение, 4953 пациента клиник скончались.
Лечение 1775 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.
За указанный период в стране было проведено 3622499 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7389 — за минувшие сутки.