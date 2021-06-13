«Смерть отца Александра стала большой утратой для нас. Сегодня мы участвуем в церемонии прощания с моим близким другом, соратником и братом, основоположником Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архиепископом Александром, молимся за упокой его души».

Об этом сегодня на церемонии прощания с отцом Александром сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что отец Александр всегда способствовал развитию отношений дружбы и братства между Россией и Азербайджаном, Русской православной церковью и УМК: «Мы были вместе и в дни трагедии 20 Января, и в период оккупации земель Азербайджана, и в период Ходжалинской трагедии, для того, чтобы довести до мира правду об Азербайджане. Он, как и каждый гражданин Азербайджана, всегда был рядом с нашим народом и в трудные, и в радостные дни. Когда отец Александр заболел 12 лет назад, я проинформировал об этом президента Ильхама Алиева. Президент Ильхам Алиев все эти 12 лет постоянно следил за ходом лечения отца Александра, все расходы, связанные с его лечением были оплачены. Это – свидетельство высоких отношений между государством и религией, и я выражаю благодарность за это президенту Ильхаму Алиеву от имени верующих. Сегодня мне очень тяжело, я потерял друга, брата» (цитата по АПА).

Он отметил, что отец Александр просил Бога о том, чтобы увидеть тот день, когда будут освобождены от оккупации земли Азербайджана, молился за это: «Александр Ищеин увидел день освобождения от оккупации земель Азербайджана. Но к сожалению, сегодня его нет среди нас. Он всегда с гордостью говорил о своих беседах с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым. Упокой Аллах его душу. Верю, что несмотря на кончину отца Александра, отношения дружбы с Русской православной церковью будут продолжаться. То, что отца Александра похоронили сегодня на первой Аллее почетного захоронения, это тоже проявление того, что отношения между государством и религией развиты на высоком уровне. Это первый случай в истории, когда религиозного деятеля хоронят на первой Аллее почетного захоронения. Мы, верующие, религиозные деятели выражаем признательность за это президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Свидетельством большого доверия является и участие в похоронах представителей Православной церкви. Это – проявление большего уважения к отцу Александру. Надеемся, что эти связи будут продолжаться».

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