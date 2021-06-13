В освобожденном от армянской оккупации азербайджанском городе Агдам уже начался процесс реконструкции, и город практически не узнать.

Об этом в ходе визита представителей зарубежных дипломатических корпусов в Агдамский район Азербайджана, сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом во вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что это второй визит дипломатического корпуса в Агдам с момента его освобождения.

«Мы видим, что в Агдаме уже начался процесс реконструкции. Благодаря реконструкции я сам многое не узнал, многое изменилось», — приводит его слова «Тренд».

Он отметил, что Агдам известен как Хиросима региона.

«Однако стратегия президента Азербайджана Ильхама Алиева состоит в том, чтобы превратить город Агдам в один из самых красивых городов региона и, что наиболее важно, обеспечить безопасное возвращение вынужденных переселенцев и жителей Агдама спустя почти 30 лет», — сказал Гаджиев.

Minval.az