

В Азербайджане впервые начато производство агродронов.

Об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Агросервис» при Министерстве сельского хозяйства Айтекин Мамедова.

Она отметила, что новый агродрон полностью местного производства и предназначен для посевных работ.

«Это устройство выполняет несколько функций на посевных участках. Дроны, способные распылять любые жидкие химикаты, также могут использоваться для распыления зернистых минеральных удобрений», – сказала Мамедова.

По ее словам, у дронов есть возможность сканировать и определять местность, делая ее снимки.

«С помощью этой функции дроны выполняют трехмерное картирование земной структуры. Фермеры, используя дроны, экономят время и освобождаются от дополнительных затрат. Например, при обработке какого-либо участка тяжелой техникой колеса этой техники наносят полю определенный урон и уничтожают часть растений. В то же время техника потребляет большое количество топлива, рабочую силу, время. А с помощью этих дронов фермер может провести опрыскивание и удобрить 1 гектар земли за полчаса, не повредив поле.

Еще одно важное преимущество дрона заключается в том, что с его помощью фермер может заранее определить ту часть поля, где есть вредители. То есть дрон сначала сканирует местность, определяя часть территории, на которой должны быть уничтожены вредители, а затем опрыскивает только эти участки», – цитирует Мамедову Тренд.

Minval.az