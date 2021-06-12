Грузия работала последние 2-3 месяца как с США, так и с Арменией и Азербайджаном над вопросом передачи 15 военных и предоставлении минных карт. Об этом в субботу сообщил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани.

«В течение последних 2-3 месяцев мы очень активно работали с нашим главным стратегическим партнером [США] для того, чтобы этот результат настал. Я очень рад, что сегодня у нас есть такой итог и еще раз хочу поблагодарить в первую очередь наших стратегических партнеров Азербайджан и Армению, которые очень хорошо осознали, что необходимо сделать встречные шаги для установления долгосрочного мира и стабильности в регионе», — сказал Залкалиани, слова которого передает пресс-служба грузинского правительства.

Minval.az