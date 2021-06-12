12 июня 2021 года Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

«Мы ценим поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в проведении этой гуманитарной акции. В то же время подчеркиваем роль во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и шведское председательство в ОБСЕ», — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Передача Арменией Азербайджану карт минных полей Агдамского района — очередная победа политики Ильхама Алиева и в целом азербайджанской дипломатии.

Следствием было доказано, что передаваемые Армении 15 задержанных военных не совершали тяжких преступлений против Азербайджана и его граждан.

После освобождения территорий от армянской оккупации самым острым вопросом для Азербайджана стал вопрос разминирования этих территорий, ведь на протяжении 30 лет армянские оккупанты соорудили огромное количество заградительных линий, земляных валов, бастионов, на этих территориях было зарыто сотни тысяч мин.

После окончания военных действий на этих землях погибли и были ранены десятки граждан Азербайджана. Правительство Армении упорно отрицало факты массового заминирования и наличия карт минных полей. Данный факт, а также попытки эскалации напряженности на границе, отправка диверсионных групп на территории Азербайджана еще раз доказывает неконструктивную позицию Армении в реализации пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Но благодаря принципиальной позиции президента Ильхама Алиева, его блестящему дипломатическому мастерству удается решить все острые вопросы. Глава государства практически во всех международных платформах поднимал вопрос минирования азербайджанских земель, требовал от международного сообщества вмешаться в этот вопрос и принудить Армению отказаться от антигуманной, человеконенавистнической политики.

Тот факт, что Госдеп США и Евросоюз приняли активное участие в данном вопросе и Армения вынуждена была согласиться передать Баку карты минных полей является большой заслугой азербайджанского лидера. Без наличия карт разминирование только территории Агдамского района затянулось бы на годы, обошлось бы бюджету нашей страны в сумму, исчисляемую десятками манат, а погибли бы еще сотни граждан нашей страны.

Minval.az