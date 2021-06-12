Рано или поздно, но ОРДЛО вернётся под контроль Украины и нам надо будет возвращать нормальную жизнь на эти территории и системно восстанавливать инфраструктуру разрушенную российскими оккупантами. Готова ли к этому Украина, если уже сегодня придётся приступить к работам по реинтеграции? Есть ли у нас готовый план действий и ориентировочная смета необходимых затрат? Существует ли стратегия возрождения и развития региона, с обеспечением людям работы и есть ли договорённость с нашими партнёрами об объёмах адресной помощи под тот или иной проект. Ответы на эти вопросы я знаю и они меня не радуют. Более того, каким-то видосиком или выступлением Зеленского про «факинг-бизнес» Донбасс точно не восстановить. Даже, если в этом видосике президент сделает глаза грустными, как у мопса. Тут необходимо изучить чужой опыт и адаптировать его под Украину.

Например, можно изучить успешный опыт Азербайджана. После возвращения под свой контроль Нагорного Карабаха Баку системно и планомерно начал вкладывать средства в освобожденные территорию. И не просто вкладывает, но и явно успешно подключает своих партнёров к этому процессу. Так, в Зангиланском районе в рамках проекта Smart City будет создано молочное хозяйство по израильской технологии, в строительство которой будут инвестировать израильтяне. Чем не опыт, который стоит перенять? И при этом надо упомянуть, что с инвесторов власти не требуют откат или долю в проекте. А теперь сравните с Украиной. Так что надо и этот опыт перенимать.

Теперь перейдем от небольших проектов к грандиозным. Поговорим про город Агдам. Вернее про город-призрак Агдам. Для старшего поколения Агдам хорошо памятен благодаря названию советского портвейна. Но его современная история многим не знакома. В ходе Карабахской войны 5 июля 1993 года Агдам был окружён и подвергся интенсивному обстрелу из артиллерии и установок «Град», а 23 июля был взят армянскими силами. После захвата город был разграблен и сожжён. Его фактически разнесли по кирпичам. От города остались руины. В 2008 году журнал Lonely Planet назвал Агдам «Кавказской Хиросимой».

После возвращения территорий президент Азербайджана Ильхам Алиев озадачился амбициозной целью восстановления Агдама. Уже известен генеральный план по восстановлению Агдама, который начали реализовывать власти Азербайджана. И этот план впечатляет. Начнем с того, что современный Агдам будет включать сам город Агдам + 8 близлежащих деревень Агдамского района. Размеры Агдама составят 1750 гектаров + 2450 гектаров пригородной зелёной зоны (сады). Население города составит 100 тыс. человек, что сделает Агдам крупнейшим городом Карабаха и 6-м по величине городом Азербайджана. 70% населения будут проживать в многоквартирных домах и 30% в частных домах. На начальном этапе в городе будет 1750 жилых домов и 23 000 квартир в многоквартирных домах. 23% территории города будет состоять из лесных и парковых зон (зеленая зона). В Агдаме будет также лесопарк (125 га).

При этом не забыто о обеспечение города рабочими местами и вся промышленная территория (индустриальные парки) будет построена в непосредственной близости от города, чтобы обеспечить стабильность занятости. Не забывайте и эстетическая составляющая. Предусмотрено создание искусственного озера в городе. Также через город пройдет 2 канала, с мостами пересекающими канал. Город будет зонирован и разделен на исторический центр, административную, жилую, зеленую и промышленную / сельскохозяйственные зоны. Исторический центр будет включать в себя дворцовый комплекс Имарат, мавзолей карабахских ханов, крепость Шахбулаг и новую мечеть. Центр будет построен в соответствии с традиционной архитектурой городов Карабаха. Но Агдам не будет только городом историческим. Так административный центр будет состоять из футбольного стадиона (на 30 тыс. чел.), муниципальных зданий, театра, концертного зала, Карабахского университета. Также будет построен парк с мемориальным музеем в честь Победы и концертным залом под открытым небом.

Каждому частному дому будет выделено 4-5 га земли для сельскохозяйственных нужд. Системы водоснабжения разместят под каждым домом. Для водоснабжения будут использованы Суговушанское, Хачинчайское водохранилища, а также артезианские источники. Транспортный план Агдама вдохновлен португальским Лиссабоном, но предпочтение будет все же отдаваться пешеходам. Агдам должен стать комфортным для людей. В городе будет большая сеть пешеходных дорог и велодорожек. Транспортная система города будет кольцевой. Будет трамвайная линия отдельная от автомобильных дорог. Впервые в Азербайджане будет применена концепция «умного города». Каждое здание города будет находиться в 350 метрах от школы и больницы. А теперь главное. Этот план амбициозен, но выписан пошагово и уже реализуется за счет мощностей государства и компаний из Турции, Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции и Германии. Реализуется не в теории, а на практике.

И вот это и есть тот опыт и то державное мышление, которому мы можем поучиться и перенять для реализации в Украине. Но для этого надо три составляющих — это компетентная власть, политическая воля и державничество. Надеюсь, что украинцы смогут избрать власть, которая будет обладать всеми этими качествами на момент возвращения контроля над ОРДЛО.

Борислав Береза, экс-депутат Верховной рады

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Minval.az