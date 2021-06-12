Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 13 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23 градуса тепла, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 20-22 градуса тепла, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба ниже нормы, относительная влажность воздуха составит 40-45 процентов.

13 июня в большинстве районов Азербайджана будет в основном без осадков, в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. В отдельных местах ливни, есть вероятность выпадения града. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-23 тепла, днем 29-34 тепла.

Minval.az