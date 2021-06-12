Цены на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросли.
Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 0,45 доллара США или на 0,6%, и составила 73,98 доллара, пишет АПА.
Цены на нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросли.
Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 0,45 доллара США или на 0,6%, и составила 73,98 доллара, пишет АПА.
Дата: 2021/06/12 10:17
Раздел: Азербайджан, Экономика
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