Флориан Зенгстшмид также рассказал о текущей ситуации с пандемией коронавируса в нашей стране, процессе вакцинации, плане восстановления туризма, а также международных мероприятиях, проводимых в Азербайджане, таких как Гран-при Формулы 1 и ЕВРО-2020