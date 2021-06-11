В связи с проведением нескольких игр чемпионата Европы УЕФА в городе Баку Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) перешло на усиленный режим работы.

Как говорится в сообщении МЧС, приказом министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова в министерстве создан штаб. Кроме того, соответствующим организациям министерства даны поручения, проведены проверки в сфере безопасности, просветительские мероприятия для осуществления контроля над соблюдением мер безопасности в связи с играми в ряде объектов, в том числе на Бакинском олимпийском стадионе, на стадионах «Далга Арена», «Bakcell Arena», Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и в отелях, которые примут гостей. Кроме того, соответствующим структурным подразделениям и организациям министерства даны поручения для оперативной реакции на возможные чрезвычайные ситуации, оперативного устранения их последствий.

Minval.az