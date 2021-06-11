В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 287 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

Скончавшихся от коронавируса в течение суток нет.

С конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 335065 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 328194 человек благополучно прошли лечение, 4951 пациент клиник скончался.

Лечение 1920 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3606364 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8515 — за минувшие сутки.

Minval.az