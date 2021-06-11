Россия приветствует договорённость Туркмении и Азербайджана по совместному освоению нефтегазового месторождения «Достлук» («Дружба») на Каспии. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Ашхабаде посол РФ в Туркменистане Александр Блохин.

Дипломат подчеркнул, что любая договорённость лучше споров, которые достаточно долго велись между Ашхабадом и Баку по указанному вопросу. По его словам, выбор компании — оператора проекта зависит от решения двух участвующих сторон.

ЛУКОЙЛ, как я понимаю ситуацию, готов реализовать проект. Но для этого, кроме договорённости, должно быть соответствующее соглашение, где должно найти своё отражение, как это всё должно происходить, кто будет оператором, как будет идти финансирование, — это длительный процесс, — подчеркнул Блохин, слова которого приводит РИА Новости.

Minval.az