11 июня, начиная с 13.45, позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Как отметили в оборонном ведомстве, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений, добавили в Минобороны.

Отметим, аналогичный инцидент в Кельбаджарском районе армяно-азербайджанской государственной границы произошел 10 июня.

Minval.az