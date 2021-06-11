Стало известно время суда по уголовному делу еще одной группы членов армянского террористического вооруженного формирования – Астаняна Егиша Оганесовича, Арамяна Карена Арменовича, Авакяна Тиграна Маниковича, Геворкяна Григора Геворковича, Манукяна Овсепа Робертовича, Мартиросяна Геворга Самуэловича, Геворкяна Роберта Овиковича, Аветисяна Вагаршака Ашотовича, Акопяна Володи Гагиговича, Сукиасяна Андраника Сраповича, Манукяна Андраника Тиграновича, Сагатеряна Григора Сейрановича и Гирагусяна Эдуарда Арменовича.

Подготовительное заседание суда состоится 21 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Уголовное дело будет рассматриваться под председательством судьи Фаига Ганиева.

Minval.az