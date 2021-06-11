«Исследование в связи с останками, которые по утверждению, принадлежат Микаилу Мушфигу, в том числе и с другими останками, найденными на этой территории, не прекращено».

Об этом сообщил председатель Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов, говоря об экспертизе останков, которые, по утверждениям, принадлежат Микаилу Мушфигу.

Он отметил, что проведение экспертизы приостановлено на некоторое время из-за войны и пандемии: «Поэтому на данный момент в связи с этой работой нет ничего нового».

Отметим, после того, как в СМИ появилась информация об обнаружении останков поэта Микаила Мушфига, ставшего жертвой сталинских репрессий и расстрелянного в 1938 году, президент Ильхам Алиев поручил создать рабочую группу из представителей Национальной академии наук, министерств здравоохранения, культуры и других соответствующих структур для расследования вопроса. Согласно поручению, останки, предположительно принадлежащие Микаилу Мушфигу, проходят экспертизу ДНК в соответствующем порядке. Предусматривается принятие необходимых мер по перезахоронению поэта, если подтвердится, что останки действительно принадлежат ему, пишет АПА.

Minval.az