Обращающиеся в частные клиники для введения вакцины «Pfizer» не будут платить за медицинский осмотр перед вакцинацией, передает АПА.
Процесс вакцинации лиц, обратившихся в частные медицинские центры «Leyla Medical Center» и «Caspian International Hospital» для введения вакцины, осуществлялся в соответствии с внутренними правилами учреждения. Если до введения вакцины возникала необходимость в обследовании, то они проводились на платной основе.
Информация в связи с этим также удалена на сайте randevu.its.gov.az.
В клиниках «Leyla Medical Center» и «Caspian International Hospital» информацию подтвердили.