Обращающиеся в частные клиники для введения вакцины «Pfizer» не будут платить за медицинский осмотр перед вакцинацией, передает АПА.

Процесс вакцинации лиц, обратившихся в частные медицинские центры «Leyla Medical Center» и «Caspian International Hospital» для введения вакцины, осуществлялся в соответствии с внутренними правилами учреждения. Если до введения вакцины возникала необходимость в обследовании, то они проводились на платной основе.

Информация в связи с этим также удалена на сайте randevu.its.gov.az.

В клиниках «Leyla Medical Center» и «Caspian International Hospital» информацию подтвердили.

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