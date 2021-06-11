В течение июня метро будет осуществлять пассажирские перевозки на ежедневной основе.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», для удобства футбольных фанатов, а также лиц, аккредитованных на матчи ЕВРО-2020, и гостей города метро будет работать до 02:00 ночи.

«Как известно, три матча группы А (12, 16 и 20 июня) и матч 1/4 финала (3 июля) пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе, находящемся рядом со станцией метро «Кероглу». Для организации образцового обслуживания приезжающих в столицу любителей спорта бакинское метро в июне будет работать ежедневно. Лица, аккредитованные на матчи чемпионата Европы, смогут пользоваться Бакинским метрополитеном без оплаты проезда, предъявив соответствующее удостоверение. В целом, в дни проведения игр на станции метро «Кероглу» будет работать оперативный штаб. В нем созданы условия для реализации оперативно-плановых мероприятий, регулирования движения и т.д. На станции созданы необходимые условия для деятельности соответствующих структур», — сказали в ЗАО.

Minval.az