На 1 мая текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2,3 тыс. человек или на 0,1% и составила 1 678,4 тыс. человек. Из них 913,6 тыс. человек — в государственном секторе экономики, а 764,8 тыс. человек — в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Госкомстат.

В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 722,3 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

Minval.az