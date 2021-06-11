«При наличии доброй воли в Закавказье будет разблокировано транспортное сообщение, начнет развиваться торговля, экономики обеих стран получат мощный новый импульс для развития, и у людей улучшится жизнь. Важно, что такая добрая воля есть».

Об этом, как передает Minval.az, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в интервью «Российской газета».

Отметим, на основе совместного трехстороннего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента РФ Владимира Путина была создана трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, которой поручено заниматься разблокированием экономических и транспортных связей в регионе.

«С самого начала с коллегами мы договорились, что избираем подход, основанный на здравом смысле. Отношения между Азербайджаном и Арменией очень сложные, многослойные, уходят глубоко в историю. Многие перенесли страшное горе, покинули родные места, потеряли самых близких людей. Об этом всегда будет храниться память. Сегодня важно сделать так, чтобы беда опять не вернулась в дома людей, а для этого нужно залечивать раны, учиться говорить друг с другом и вместе работать над созданием общего мирного будущего. Реальность в том, что эти близкие и дружественные нам народы были, есть и будут соседями. Живущие там люди хотят мирно жить, растить детей и радоваться внукам. Все участники переговоров о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе исходят именно из этого. Все хотят построить лучшую жизнь для своих народов. Россия им в этом помогает», – отметил он.

По его словам, заочно переговоры на вице-премьерском уровне начались в январе 2021 года, и за круглый стол переговоров три делегации сели 30 января. Никогда ранее такие вопросы предметно на таком уровне между Азербайджаном и Арменией не обсуждались, добавил он.

«От момента подписания трехстороннего заявления глав наших государств от 9 ноября 2021 года и завершения сорокачетырехдневной осенней войны, и до начала переговоров прошло всего чуть более двух месяцев. В истории мало примеров, когда воевавшие стороны через такой короткий промежуток времени садились бы за стол переговоров с задачей разблокирования транспортного сообщения и создания условий для развития экономик своих стран. Все это делает формат переговоров особенным и подчеркивает стремление участников найти решение задачи, поставленной главами государств. С самого начала было важно найти отправную точку. Весь предшествующий исторический опыт взаимоотношений этих двух стран такой опоры не давал, но стремление ее найти буквально витало в воздухе. Никто не хотел, чтобы переговоры завершились, не успев начаться», – рассказал Оверчук.

Такой подход, отметил он, позволил перейти к обсуждению всех возможных железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами. По его словам, в настоящее время рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой через территорию Армении. При этом одновременно решаются задачи начала движения из Армении в Россию через территорию Азербайджана или из Армении и России в Иран через Нахчыван. Кроме этого, у Армении может появиться возможность использования азербайджанских портов на Каспийском море для транспортировки грузов в страны Центральной Азии и из стран Центральной Азии в Армению.

«В рамках трехсторонней рабочей группы идет предметный разговор о деблокировании региона. Ключом к решению этой задачи является деблокирование Армении, которая с момента обретения независимости фактически является заблокированной страной.

Как известно, у Армении нет собственного выхода к морю. У Армении очень сложные исторические отношения с Турцией и Азербайджаном, и ее границы с этими странами заблокированы. У Армении есть небольшой отрезок сухопутной границы с Ираном, но там сложный рельеф и плохие дороги, которые препятствуют полноценному транспортному сообщению. Кроме того, сам Иран испытывает на себе ограничительные меры, что также сказывается на ситуации», – посетовал он.

Снятие транспортной блокады в регионе важно для России, ЕАЭС и всех соседних стран, констатировал вице-премьер РФ. При этом, заметил он, «Армения превратится не только в важнейший международный транспортный узел, связывающий иранские порты Персидского залива с черноморскими портами, а также российскими портами на Балтике и Тихом океане, но и сможет приступить к наращиванию собственного производства, так как появится доступ к новым рынкам сбыта, а факторы, сдерживающие возможности вывоза продукции из страны, уйдут в прошлое».

По его мнению, в современной истории такие возможности еще никогда не открывалось, и, несомненно, в этой новой конфигурации основными бенефициарами будут Азербайджан и Армения.

«В рамках рабочей группы были исследованы все возможные железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Азербайджан и Армению. Весной в приграничных районах этих стран работали российские эксперты Минтранса, Росавтодора и РЖД. Они обследовали каждую автомобильную и железную дорогу, оценили возможности осуществления коммерческих перевозок между двумя странами. Было оценено состояние дорожных покрытий, железнодорожных путей, мостов, труб, которые лежат под дорогами. К сожалению, почти все возможные маршруты пришли в негодность, и восстановление транспортного сообщения требует серьезных инвестиций. По итогам этой экспертной работы стороны смогли наметить дальнейшие шаги для деблокировки транспортного сообщения.

Большой пласт работы также связан с правовыми вопросами. Между Азербайджаном и Арменией нет дипломатических отношений, нет пунктов пропуска, таможен, всего того, что обычно бывает между соседними странами. В течение последних 30 лет и Азербайджан, и Армения делали все, чтобы движение между ними было невозможно. Эти накопившиеся наболевшие проблемы нужно решать. Ведется инвентаризация всех международных нормативных правовых актов. Прежде всего, это касается СНГ, потому что и Армения, и Азербайджан в него входят. Так сложилось, что каждый раз, когда подписываются какие-то многосторонние соглашения, представители Армении и Азербайджана делают в отношении друг друга оговорки, исключающие распространение действия этих соглашений на противоположенную сторону. Такого рода оговорки, мешающие осуществлению транспортного сообщения между двумя странами, должны быть сняты.

Более тридцати лет госаппараты двух стран системно работали друг против друга, и теперь им необходимо искать развязки и находить компромиссы. Людям это тяжело, так как на них лежит груз всей предшествующей жизни и истории взаимоотношений между их странами.

Когда все эти решения будут найдены, а Азербайджан и Армения решат, что они готовы их осуществить, то можно будет приступить к восстановлению дорог и после этого возобновить транспортное сообщение», – резюмировал Оверчук.

Minval.az