12 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21, днем-26-30 градусов, в Баку 18-20, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем 40-45 процентов.

12 июня в большинстве районов Азербайджана осадков не ожидается, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, ливни,град. Будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az