«В Азербайджане 7% населения составляют лица старше 65 лет. Значит, пенсию получают 7% населения».

Об этом в ходе обсуждения изменений, предложенных в закон «О правах лиц с инвалидностью» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Гудрат Гасангулиев.

Он отметил, что отсюда следует вывод, что в Азербайджане средний возраст низкий: «Поэтому в Азербайджане нужно снизить пенсионный возраст. Люди платят деньги в ГФСЗ. Многие называют этот законопроект прогрессивным. Он был бы прогрессивным в том случае, если бы пенсия выплачивалась в соответствии с процентными показателями. То есть, лица, потерявшие здоровье на 31% и на 60% будут получать одинаковую пенсию?! Здесь потеря здоровья на 100% означает смерть. Поэтому нужно назначать пенсию за потерю трудоспособности вследствие потери здоровья».

Minval.az