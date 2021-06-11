«В ликвидации последствий аварии в Чернобыле участвовало 8000 человек, из них около 5000 инвалидов. В первой Карабахской войне приняли участие 80 тысяч человек, есть 15 тысяч инвалидов», сказал депутат Сиявуш Новрузов во время обсуждения предлагаемых изменений в закон «О правах лиц с инвалидностью» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Депутат отметил, что в целом число инвалидов этой категории составляет почти 21 тыс. человек.

Сиявуш Новрузов предложил увеличить средства, выделяемые на коммунальные расходы ветеранов войны:

«В настоящее время ветеранам войны выплачивается пособие в размере 80 манатов в связи с оплатой коммунальных расходов. Однако в стране выросли цены на транспорт и коммунальные услуги. Поэтому предлагаю довести размер выделяемым ветеранам войны средства на погашение коммунальных расходов до 130 манатов».

Minval.az