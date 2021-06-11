«В этом году в Азербайджане был усыновлен 41 ребенок», сказал в ходе передачи «Социальный час» заместитель председателя правления Агентства социальных услуг Фаиг Агаев.

Он отметил, что обращения для усыновления составляются в электронном порядке: «После этого осуществляются соответствующие процедуры, проводится оценивание на местах. Устанавливается степень соответствия ребенка семье, определяется социальное положение семьи. Это делается для того, чтобы в дальнейшем, после усыновления ребенок был счастлив в этой семье».

Minval.az