ЗАО» Азербайджанские железные дороги» представили график движения поездов по Апшеронской кольцевой железнодорожной линии на 12, 15, 20 и 28 июня.
ЗАО» Азербайджанские железные дороги» представили график движения поездов по Апшеронской кольцевой железнодорожной линии на 12, 15, 20 и 28 июня.
Дата: 2021/06/11 18:45
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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