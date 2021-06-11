Одна из самых обсуждаемых и болезненных тем сегодня – хаотичный рост цен на продукты питания. Так, если среднестатистический гражданин еще пару месяцев назад закупавшийся в супермаркетах страны, платил за приобретаемые продукты 50 манатов, то последнее время эта цена резко возросла, несмотря на то, что покупает человек вроде бы те же самые продукты, тех же самых фирм-производителей. Но почему цены растут с каждым днем?

На самом деле за последний год цены на продукты в мире выросли почти на треть и установили 10-летний максимум, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО). Резкий рост, зафиксированный в мае, объясняется быстрым ростом цен на масло, сахар и крупы, а также повышением цен на мясо и молочные продукты.

Индекс продовольственных цен ФАО в мае составил в среднем 127,1 пункта, что на 4,8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 39,7% больше, чем в мае 2020 года.

Это самый сильный ежемесячный рост с октября 2010 года. Это также двенадцатое подряд ежемесячное увеличение этого индекса, который измеряет ежемесячные колебания мировых цен на корзину основных продуктов питания.

Мировые экономические эксперты связывают процесс повышения цен с ускорением глобальной инфляции, а также спадом предложения на международном рынке продовольствия во время пандемии коронавируса. Возможно, рост цен на продукты в нашей стране связан именно с этими процессами?

Тем не менее, специфика роста цен в Азербайджане не связана с общемировыми тенденциями, считает экономист Натиг Джафарлы. В комментарии Minval.az эксперт отмети, что у нас «свои подводные камни».

— Да, на самом деле, продуктовый индекс, учитывающийся на мировой бирже, с прошлого года серьезно вырос – начиная с 10,5%, и, соответственно, цены на продовольствие во всем мире поднялись. Конечно же, основным фактором роста цен является вышеупомянутая пандемия коронавируса, так как во время пандемии логистика очень сильно хромала, и очень подорожала, потому что дополнительные меры безопасности в период пандемии накладывались на цены на товары, которые, соответственно, тоже начали расти в цене. Но это объективная причина, прослеживаемая по всему миру. Но для азербайджанского рынка существуют еще и специфические моменты, прямым образом влияющие на рост цен не меньше, чем причины, влияющие на рост цен на мировых рынках. Причины эти – чисто субъективные, они годами напластовывались друг на друга в Азербайджане, и приводили к повышению цен. Основная причина – это, конечно же, негласная монополия. Даже внутренние производители, не только импортеры в страну, являются монополистами, контролирующими большую часть рынка. Есть холдинги, монополизировавшие большую половину рынка, что дает им прекрасную возможность диктовать цены на внутреннем рынке страны.

Кроме того, существует так же и импортная монополия: разные группы и компании, держащие рынок под своим «зорким надзором». Они также имеют прекрасную возможность диктовать цены на внутреннем рынке. Кроме того, цены повышаются из-за неправильной таможенной политики.

Во всем мире таможня формирует благоприятные условия для жителей страны и для бизнеса внутри страны, то есть задача таможни — при помощи пошлин защищать сферы бизнеса, направленного на внутреннее производство, и таким образом сдерживать цены на рынке внутреннего производителя. В Азербайджане большое количество товаров производится вне страны, и на товары, ввозимые из-за границы, таможня установила очень высокие таможенные пошлины. Таким образом, получается, что все выплаты, которые бизнесмены оставляют на таможне, они вынуждены включать в стоимость продукции. Этот неправильный подход таможенной политики и приводит к резкому росту цен внутри страны. Но парадокс в том, что этому способствует «обеление» экономики страны. Раньше мимо кассы и мимо таможни можно было провести товары, что было выгодно и таможенникам, и бизнесменам, а сейчас вроде бы «обеление» произошло достаточно серьезное, но оно, как ни странно, способствует росту цен, и все потому, что таможенные пошлины не уменьшились. Они остались на своих уровнях, хотя умное правительство должно было диверсифицировать подход к таможенным пошлинам на товары, имеющие социальное значение, на товары, не производящиеся внутри страны, к примеру, на лекарственные препараты, детское питание, оборудование для улучшения качества жизни инвалидов, и множество других не менее важных товаров. На все вышеперечисленные товары должны были быть существенно уменьшены таможенные пошлины, но, к сожалению, этого не произошло.

Яна Мадатова

Minval.az