Возбуждено уголовное дело по факту фальшивых справок о результатах теста на коронавирус.

Как сообщили в Генпрокуратуре, возникли обоснованные подозрения в том, что должностные лица ООО «ƏSR» и «Аrkan Tour», злоупотребив служебными полномочиями», с целью организации турпоездок из Гянджи в Санкт-Петербург за деньги на имена 96 лиц оформили фальшивые справки о негативном результате теста на коронавирус от имени клиник «Oxygen» и «Leyla Medical Center».

По факту в отношении должностных лиц ООО «ƏSR» и «Аrkan Tour» возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 320.1 (подделка официальных документов) УК АР.

Расследование продолжается.

Minval.az