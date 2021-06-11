Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда в Баку продолжается судебное заседание по уголовному делу ливанского террориста-наемника Эулджекджияна Викена Абрахамовича, воевавшего в Карабахской войне.

На процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева выступил адвокат обвиняемого.

Адвокат попросил вынести оправдательный приговор в отношении своего подзащитного.

Затем обвиняемый ливанский наемник-террорист выступил в суде с последним словом, также попросив вынести в отношении него оправдательный приговор.

Судебная коллегия удалилась на совещание для вынесения приговора.

Приговор будет объявлен 14 июня.

На предыдущем судебном заседании выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал для обвиняемого лишения свободы сроком на 20 лет.

Minval.az