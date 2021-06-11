Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда в Баку продолжается судебное заседание по уголовному делу ливанского террориста-наемника Эулджекджияна Викена Абрахамовича, воевавшего в Карабахской войне.
На процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева выступил адвокат обвиняемого.
Адвокат попросил вынести оправдательный приговор в отношении своего подзащитного.
Затем обвиняемый ливанский наемник-террорист выступил в суде с последним словом, также попросив вынести в отношении него оправдательный приговор.
Судебная коллегия удалилась на совещание для вынесения приговора.
Приговор будет объявлен 14 июня.
На предыдущем судебном заседании выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал для обвиняемого лишения свободы сроком на 20 лет.