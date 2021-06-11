С целью изучения состояния обеспечения прав ребенка члены Национальной превентивной группы омбудсмена регулярно проводят мониторинги в учреждениях социального обслуживания.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, члены Национальной превентивной группы омбудсмена посетили детские дома №2 и 3, находящиеся в подчинении исполнительной власти города Баку.

Во время посещения была осмотрена территория детских домов, изучены вопросы обеспечения прав детей на защиту, здоровье, развитие, в том числе изучена текущая ситуация и документация, связанные с питанием, организацией медицинской помощи и психологической работы, был выявлен ряд недочетов.

В связи с выявленными недочетами будет направлено обращение в соответствующие органы.

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