Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Бозлу Лачинского района.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Бозлу Лачинского района.
Дата: 2021/06/11 10:22
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
40
«В ближайшее время предусмотрено начать предоставлять автомобили инвалидам войны».
С сегодняшнего дня авиакомпания «Azərbaycan Hava Yolları» (AZAL) начала выполнять специальные рейсы Баку-Лондон-Баку.
Возбуждено уголовное дело по факту фальшивых справок о результатах теста на коронавирус.
Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда в Баку продолжается судебное заседание по уголовному делу ливанского террориста-наемника
С целью изучения состояния обеспечения прав ребенка члены Национальной превентивной группы омбудсмена регулярно проводят мониторинги в учреждениях
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла Великобритании в Баку Джеймса Шарпа.
Светлая память о нем навсегда сохранится в сердце каждого из нас
Общий призовой фонд Евро-2020 составляет 284,55 млн. фунтов стерлингов.
В возрасте 71 года скончался бывший депутат Милли Меджлиса Аслан Аббасов.