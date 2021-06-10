«Южный газовый коридор», по которому азербайджанский газ транспортируется в Европу, может помочь решить некоторые региональные и глобальные энергетические проблемы.

Об этом сказал заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Курт Доннелли, выступая на ежегодном V Транскаспийском форуме.

По его словам, на протяжении нескольких десятилетий неоднократно предпринимаются попытки найти способ включить туркменский газ в «Южный газовый коридор» или иными путями экспортировать его на рынки Европы.

«Эта возможность может просуществовать недолго. В Европе происходят фундаментальные изменения в энергосистемах. Перспективы спроса на природный газ сейчас неопределенные. И возникает вопрос: нужны ли Европе новые источники природного газа? Долгое время Туркменистан считался перспективным источником газа для Европы, когда спрос на него резко возрастал. А сейчас существует риск, что Туркменистан может упустить эту возможность. Мир меняется, и то, что 20 лет назад было ценным ресурсом, может потерять значимость в следующем десятилетии», — добавил Доннелли, слова которого приводит «Тренд».

Minval.az